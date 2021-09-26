Кулеба рассказал, какими будут последствия выборов в Германии для Украины

Об этом он заявил в эфире "ТСН-Неделя", сообщает официальный сайт МИД .

По словам Кулебы, Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений.

"Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас ведут коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", - сказал Кулеба.

Он добавил, что ключевое значение для Украины будет то, какая в Бундестаге сформируется коалиция.

"Имя канцлера важно, но Украина больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений", - отметил Кулеба.

Напомним, по первым данным экзит-полов на выборах в Бундестаг в Германии ХДС / ХСС и Социал-демократическая партия набирали одинаковое количество голосов - по 25%.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Берлин продолжит поддерживать Киев после выборов в Бундестаг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb