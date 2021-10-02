Кулеба рассказал, какими будут действия МИД после ареста Саакашвили в Грузии

Об этом Кулеба заявил в комментарии LIGA.net .

По его словам, Саакашвили получит всю необходимую помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет проговорено", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что "каждый гражданин Украины защищают, когда он попадает в беду".

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