Кулеба рассказал, какими будут действия МИД после ареста Саакашвили в Грузии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал арестованному в Грузии бывшему президенту этой страны Михеилу Саакашвили дипломатическую помощь, как гражданину Украины
Об этом Кулеба заявил в комментарии LIGA.net .
По его словам, Саакашвили получит всю необходимую помощь, которая принадлежит гражданину Украины.
"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет проговорено", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что "каждый гражданин Украины защищают, когда он попадает в беду".
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
- Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
- 2 октября стало известно, что Михеил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Кроме этого, 2 октября Михеил Саакашвили обнародовал письмо из тюрьмы и призвал грузин принять участие в парламентских выборах.
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