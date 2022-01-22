Кулеба рассказал, какие страны препятствуют Украине покупать оружие через систему закупок НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Нидерланды выразили предостережение, когда Украина пыталась совершить покупку через систему закупок НАТО
Об этом Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.
По его словам, против закупок Украиной вооружения выступили Германия и Нидерланды.
"Когда у НАТО Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, то две страны высказали свою оговорку относительно этих закупок. Одна из них была Германия, другая – Нидерланды", - сказал Кулеба.
Он выразил надежду, что Нидерланды смягчат свою позицию.
"Мы работали много с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И я ехал к вам на интервью и прочитал комментарий моего голландского коллеги, с которым мы 12 января разговаривали как раз на эту тему, и он сказал, что ситуация изменилась. Теперь, если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, то Нидерланды будут его рассматривать благосклоннее", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что идет работа и по позиции Германии.
"И со своей немецкой коллегой я тоже об этом говорил. Это была одна из тем нашего разговора. Я выслушал ее позицию, ее объяснения. У нее есть свои аргументы, обоснование. Это линия аргументов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко выразил ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться", - заверил Кулеба.
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Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.
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