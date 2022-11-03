Кулеба рассказал, какие последствия ожидают мир, если Украина проиграет войну

Об этом он сказал в интервью изданию Сadenaser .

По словам Кулебы, если Путин победит в войне, то первое, что он сделает, бросит все силы, задействованные в Украине, для нападения на НАТО. Министр считает, что победа Путина приведет к коллапсу безопасности в мире - ведь все те страны, которые силой хотят изменить собственные границы, вдохновятся его успехами.

"Сначала Путин направит свои силы, которые сейчас задействованы в Украине, на НАТО, и те из вас, кто думает, что он не решится атаковать, ошибаются. Поэтому гораздо лучше победить его здесь. Во-вторых, все страны мира, которые хотят изменить границы со своими соседями силой будут вдохновлены успехом России, и Европе придется потратить миллиарды денег и политических усилий для разрешения различных кризисов и войн в разных частях света", - отмечает Дмитрий Кулеба.

Он также отмечает, что глобальный продовольственный кризис продолжит разворачиваться в мире и от него пострадают миллионы людей в Азии, Африке, Латинской Америке.

По его мнению, даже в случае затяжной войны мир не должен уставать поддерживать Украину в борьбе за свободу.

"Я думаю, что общественное мнение всегда предпочитает быть на стороне добра и быть против зла. И в этой войне добро представляем мы, Украина. А Россия олицетворяет зло. Я не могу понять, как можно устать поддерживать того, кто борется за свою территориальную целостность" , за свою страну и за свою свободу", – говорит министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал , что минимальным приемлемым результатом для окончания войны должен стать вывод войск РФ со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.

Дмитрий Кулеба рассказал , что, по его мнению, из-за веерных отключений в Украине увеличится рождаемость, ведь это "лучшее время, чтобы заниматься любовью и радоваться жизни".

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