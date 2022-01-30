Кулеба рассказал, что сказал бы Путину при встрече
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным посоветовал бы ему заниматься внутренними делами своей страны
Об этом сказал Кулеба в интервью Vice News.
По его словам, Путину следовало бы сконцентрироваться на внутренних делах собственной страны, вместо того чтобы тратить ресурсы на угрозы соседям.
"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о своих людях. Если он сконцентрируется на благополучии и будущем России, вместо того, чтобы тратить миллионы на ведение войн, кибератак, а также внушение военных угроз другим странам, Россия была бы совсем другим, лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головных болей", - сказал Кулеба.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина успешно воплощает в жизнь комплексный пакет сдерживания российской военной агрессии.
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