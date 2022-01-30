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Главная война с Россией Кулеба рассказал, что сказал бы Путину при встрече

Кулеба рассказал, что сказал бы Путину при встрече

30 января, 2022 воскресенье
18:49
война с Россией Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным посоветовал бы ему заниматься внутренними делами своей страны

Об этом сказал Кулеба в интервью Vice News.

По его словам, Путину следовало бы сконцентрироваться на внутренних делах собственной страны, вместо того чтобы тратить ресурсы на угрозы соседям.

"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о своих людях. Если он сконцентрируется на благополучии и будущем России, вместо того, чтобы тратить миллионы на ведение войн, кибератак, а также внушение военных угроз другим странам, Россия была бы совсем другим, лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головных болей", - сказал Кулеба.

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Владимир Путин
русская агрессия
Дмитрий Кулеба
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