Об этом глава МИД заявил в интервью Дмитрию Гордону .

По словам Кулебы, президент США в своем кабинете во время 40-минутного разговора сообщил ему, что скоро все начнется.

"Он сказал: "Будет война. Мы будем с вами до конца. Но Байден – это, конечно, авторитетный источник информации, он президент. Но у нас на руках на тот момент было много кусков другой информации – например, что в НАТО состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны. И вообще все согласились, что 72 часа – и конец Украине. То есть тебе говорит Байден, что мы с вами до конца, а там уже где-то сидели люди и посчитали, что до конца – 72 часа", – сказал Кулеба.

По словам министра, после встречи с Байденом, в госдепе США ему показали конкретные данные о предстоящем вторжении, в частности, точки с аэродромами, где стояли подготовленные к взлету российские грузовые самолеты.

15 августа городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что имел полуофициальную информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину за несколько дней до нападения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb