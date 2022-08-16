Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден во время встречи за два дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину предупредил его, что война неизбежна
Об этом глава МИД заявил в интервью Дмитрию Гордону .
По словам Кулебы, президент США в своем кабинете во время 40-минутного разговора сообщил ему, что скоро все начнется.
"Он сказал: "Будет война. Мы будем с вами до конца. Но Байден – это, конечно, авторитетный источник информации, он президент. Но у нас на руках на тот момент было много кусков другой информации – например, что в НАТО состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны. И вообще все согласились, что 72 часа – и конец Украине. То есть тебе говорит Байден, что мы с вами до конца, а там уже где-то сидели люди и посчитали, что до конца – 72 часа", – сказал Кулеба.
По словам министра, после встречи с Байденом, в госдепе США ему показали конкретные данные о предстоящем вторжении, в частности, точки с аэродромами, где стояли подготовленные к взлету российские грузовые самолеты.
- 15 августа городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что имел полуофициальную информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину за несколько дней до нападения.
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