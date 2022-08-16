Об этом сообщает gordonua .

По словам Кулебы, во время переговоров Лавров выглядел неуверенным и строго соблюдал официальную линию.

"Не такой страшный черт, как его рисуют. Он был неуверен в себе. Он придерживался строго, стопроцентно официальной линии: "неонацисты". В комнате на девять человек, без прессы - без никого - я в самом начале сказал: "Господин министр, до этого вы обо мне и моей стране наговорили публично, я – о вас и о вашей стране много наговорил публично. Но я предлагаю: пока нас здесь девять, давайте это все вообще забудем просто и откровенно поговорим. Что вы хотите? Ну, реально, что вы хотите?" И он просто в ответ начал нести все эти чепухи о денацификации, демилитаризации", - сказал Кулеба.

Он добавил, что после встречи он убедился, что Лавров верит во все, что говорит.

"Если я до этого считал, что он, может, все-таки не верит в это все, а просто будто отрабатывает. В Анталии я вышел из этой встречи полностью убежденным, что он верит во все то, что он говорит. Он рассказывал, что все фотографии беременных из разбомбленного в Мариуполе роддома – это фейки, это монтаж. Начал о притеснениях русского языка рассказывать", - вспомнил Кулеба.

Переговоры между Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым прошли 10 марта 2022 года в Анталии.

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