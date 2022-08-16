English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Кулеба раскрыл неизвестные подробности переговоров с Лавровым в Турции

Кулеба раскрыл неизвестные подробности переговоров с Лавровым в Турции

16 августа, 2022 вторник
12:21
война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как происходили его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 марта в Анталье

Об этом сообщает gordonua .

По словам Кулебы, во время переговоров Лавров выглядел неуверенным и строго соблюдал официальную линию.

"Не такой страшный черт, как его рисуют. Он был неуверен в себе. Он придерживался строго, стопроцентно официальной линии: "неонацисты". В комнате на девять человек, без прессы - без никого - я в самом начале сказал: "Господин министр, до этого вы обо мне и моей стране наговорили публично, я – о вас и о вашей стране много наговорил публично. Но я предлагаю: пока нас здесь девять, давайте это все вообще забудем просто и откровенно поговорим. Что вы хотите? Ну, реально, что вы хотите?" И он просто в ответ начал нести все эти чепухи о денацификации, демилитаризации", - сказал Кулеба.

Он добавил, что после встречи он убедился, что Лавров верит во все, что говорит.

"Если я до этого считал, что он, может, все-таки не верит в это все, а просто будто отрабатывает. В Анталии я вышел из этой встречи полностью убежденным, что он верит во все то, что он говорит. Он рассказывал, что все фотографии беременных из разбомбленного в Мариуполе роддома – это фейки, это монтаж. Начал о притеснениях русского языка рассказывать", - вспомнил Кулеба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Турция
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
Кулеба
16 августа, 2022 вторник
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
15 августа, 2022 понедельник
На Донецком направлении идут тяжелые бои. Пехоте не хватает поддержки артиллерии, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Рубан
Василь Ломаченко
16 августа, 2022 вторник
Ломаченко решил покинуть Украину
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.09
    Покупка 39.09
    Продажа 39.91
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
16 августа
13:42
Оккупанты ударили ракетами по Житомирщине
13:37
На военной авиабазе РФ вблизи Симферополя также прогремели взрывы, - РосСМИ
13:34
Российская пропагандистка Земфира Сулейманова взорвалась на мине во временно оккупированном Донецке
13:27
Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: вывел Баканова и Галагана
13:26
Эксклюзив
От работников Росатома на ЗАЭС ничего не зависит, их не слушают военные и политики, - эксперт по атомной энергетике Литвинский
12:54
Состоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и РФ: домой вернули 19 павших героев
12:42
"Крымский мост обиделся на склад, ведь снова выбрали не его": как соцсети отреагировали на взрывы и детонацию боеприпасов вблизи оккупированного Джанкоя
12:32
Эксклюзив
Вся безопасность на территории ЗАЭС лежит на плечах сотрудников, – экс-главный инженер Чернобыльской АЭС Штейнберг
12:28
Виталий Портников
"Свободная пресса означает свободу от преследований и запугиваний": президент Радио Свобода призвал тщательно расследовать вероятную слежку за Виталием Портниковым
12:23
Инфографика
доллар
Курс валют 16 августа: цена доллара и евро на черном рынке
12:10
Эксклюзив
Нина Южанина
Власти хотят увеличить расходы госбюджета благодаря внутренним заимствованиям, а не внешним грантам, - нардепка Южанина
12:08
Латвия
В Латвии предлагают проверять знания государственного языка у получателей вида на жительство
11:56
Оккупанты запретили выезд учителей из Мариуполя и побоями убеждают выходить на работу, - Андрющенко
11:49
На фото Владимир Зеленский
Зеленский ответил на петицию о снятии запрета на выезд мужчин за границу
11:40
Эксклюзив
Маленькие страны помогают оружием Украине за счет собственной безопасности, потому что ощущают угрозу со стороны РФ, - Згурец
11:32
Виталий Портников
9 мая - День Победы…в 1920 году
11:26
"Точно стал лучше стрелять": певец Александр Положинский подвел итоги 3 месяцев пребывания в рядах ВСУ
11:23
Обновлено
В оккупированном Крыму у Джанкоя прогремели взрывы. В минобороны РФ говорят о "детонации на площадке временного хранения боеприпасов"
11:20
Для потребителей Эфиопии: еще одно судно с зерном вышло из порта Южный
11:08
Будут помогать ВСУ и детям погибших военных: Тарас Тополя заявил об учреждении благотворительного фонда "Антитела"
11:07
"Согласно уставу ООН": Путин нашел новое оправдание войны против Украины
10:53
Петр Порошенко
"Глаза Арты": Порошенко сообщил о большом контракте на закупку для ВСУ беспилотников оперативного уровня
10:49
В Николаевской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру: разрушены дома и учебное заведение, повреждена электросеть
10:43
путлер шойгу
Шойгу заявил, что РФ не намерена применять против Украины ядерное оружие
10:37
Эксклюзив
100 орудий позволили бы значительно продвинуться в направлении Изюма, - боец легиона Свобода Андрийко
10:28
Эксклюзив
Пленные россияне
Украина должна призвать оккупантов саботировать войну, - боец ВСУ Петровский
10:14
На фото Михаил Подоляк
"Демилитаризация в действии": в Офисе президента отреагировали на взрывы возле Джанкоя
10:10
Обновлено
Россияне нанесли массированный ракетный удар по Харькову: есть попадание в 5 из 9 районов города
10:07
Эксклюзив
Психологическое состояние работников ЗАЭС очень тяжелое, - один из сотрудников
10:05
Обновлено
В Киеве временно закрывали одну из станций метро
10:00
Девятый год войны: кому мешают волонтеры?
09:57
Усик рассказал, сколько весит перед боем из Джошуа
09:54
Эксклюзив
Россияне обустроили застенку в Херсоне, там находится мэр Колыхаев, - заместитель главы Херсонского районного совета
09:40
За 15 августа россияне убили одного и ранили еще двух мирных жителей Донбасса
09:30
Инфографика
За сутки Россия потеряла 150 военных, 4 танка и 1 вертолет, - Генштаб ВСУ
09:09
Британская разведка нашла признаки того, что РФ теряет контроль над Черным морем
09:05
ВСУ "готовы совершить провокацию" во время поездки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, а США "повышают ядерные риски": новые фейки от росСМИ
08:42
ФБР запретило Трампу покидать США
08:41
Россияне из "градов" и "ураганов" ударили по двум районам Днепропетровщины: изуродованы дома и перебит газовод, есть раненые
08:35
Николай Княжицкий
Бродский и Шевченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV