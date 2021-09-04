Кулеба раскрыл детали разговора Байдена и Зеленского о членстве Украины в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина .

По его словам, президенты уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО.

"Американский лидер повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО. Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины. Однако о конкретных сроках речь не шла. Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины. Наше государство достигла значительного прогресса в необходимых реформах ", - сказал Кулеба.

Он добавил, что американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности и дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО.

"До конца года американское правительство выделит дополнительные 463 млн долларов на реформы в Украине. То есть у нас есть поддержка со стороны США конечной цели, но к ней придется пройти путь. И, безусловно, мы имеем дело с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию ", - отметил Кулеба.