Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Предложенные элементы будущего санкционного пакета ЕС по отношению к России не соответствуют масштабу путинского обострения и угрозе, которые он представляет для Европы и всего мира. Мы поощряем ЕС ударить по Путину сильнее для того, чтобы остановить его. Это важный момент", — заявил Кулеба.

28 сентября Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России.

26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

28 сентября премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России, которые будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины.

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