Кулеба раскритиковал организаторов "Оскара" за отказ показать обращение Зеленского
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал лицемерием отказ организаторов "Оскара" показать обращение президента Украины Владимира Зеленского во время вручения премии
Об этом Кулеба заявил в интервью Bild am Sonntag .
"Я думаю, что если фильм "На западном фронте без изменений" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, руководящему страной, ведущей самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на "Оскаре" , лучше примера лицемерия топменеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", - сказал Кулеба.
По его словам, когда с шиком будут отмечать антивоенный фильм, не стоит игнорировать ужасы нынешней войны в Украине.
"Слова смешно недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не подвергаю сомнению качество фильма. Я просто говорю, люди, когда вы собираетесь наградить фильм о войне, пьете шампанское и носите красивые платья с бриллиантами, но не хотите слышать настоящую историю войны , что происходит здесь и сейчас, то с вами что-то не так", - возмутился Кулеба.
- 9 марта стало известно, что американская киноакадемия во второй раз отказалась от трансляции выступления Владимира Зеленского во время вручения премии "Оскар".
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