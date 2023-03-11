Об этом Кулеба заявил в интервью Bild am Sonntag .

"Я думаю, что если фильм "На западном фронте без изменений" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, руководящему страной, ведущей самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на "Оскаре" , лучше примера лицемерия топменеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", - сказал Кулеба.

По его словам, когда с шиком будут отмечать антивоенный фильм, не стоит игнорировать ужасы нынешней войны в Украине.

"Слова смешно недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не подвергаю сомнению качество фильма. Я просто говорю, люди, когда вы собираетесь наградить фильм о войне, пьете шампанское и носите красивые платья с бриллиантами, но не хотите слышать настоящую историю войны , что происходит здесь и сейчас, то с вами что-то не так", - возмутился Кулеба.