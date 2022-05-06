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Кулеба раскритиковал идею отсрочить нефтяное эмбарго до конца года и призвал запретить импорт газа

6 мая, 2022 пятница
18:34
Экономика Дмитрий Кулеба

Украина призвала ЕС как можно быстрее ввести эмбарго на поставки российской нефти и начать рассмотрение запрета на покупку газа

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии, пишет ЕП.

"Мы призываем Европейский Союз ввести скорейшее полное нефтяное эмбарго против РФ и немедленно перейти к рассмотрению газового эмбарго. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет спасено и тем быстрее экономика избавится от зависимости от России", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ключевым вопросом в шестом пакете санкций является введение эмбарго на российскую нефть и ряд стран выступают либо против эмбарго, либо за то, чтобы их освободили от необходимости его вводить на более долгий срок.

"Среди этих стран есть такие, которые много сделали для Украины, которые мы очень уважаем, любим и понимаем их сложную ситуацию. Есть там и страна, которая, к сожалению, торпедирует весь шестой санкционный пакет и тему нефтяного эмбарго для того, чтобы сохранить свои отношения с РФ", - сказал Кулеба, имея в виду Венгрию.

Министр назвал ошибочной идею об отсрочке нефтяного эмбарго до конца 2023 или конца 2024 года.

"Вы не знаете, где будет Европа в конце 2023 года. Задание сейчас не об этом, а о том, как помочь Украине как можно быстрее выиграть войну и победить Россию. А для этого нефтяное эмбарго должно быть введено сейчас... Не думайте о том, что будет в 2023 году, до него еще нужно дожить, там все может измениться. Думайте о том, чтобы эта война не пошла дальше в Европу", – сказал он.

  • Напомним, шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.
  • 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
  • Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
  • 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .
  • Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.
  • По данным Bloomnerg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.

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война с Россией
Дмитрий Кулеба
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