Кулеба: Путин начал полномасштабную захватническую войну против Украины, мир должен действовать прямо сейчас

Об этом он написал в Twitter.



"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать - прямо сейчас", - говорится в сообщении.



Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.