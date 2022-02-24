Кулеба: Путин начал полномасштабную захватническую войну против Украины, мир должен действовать прямо сейчас
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент РФ Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, но страна будет защищаться, и мир должен помочь
Об этом он написал в Twitter.
"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать - прямо сейчас", - говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.
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