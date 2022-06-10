Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Кофодом по поводу вступления Украины в ЕС
Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом по поводу саммита Европейского совета, на котором Украина может получить статус кандидата в ЕС
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отмечается, что чиновники обсудили предстоящий саммит Европейского совета, где Украина может получить статус кандидата в ЕС.
Кулеба поблагодарил Данию за поддержку, в том числе за противокорабельные ракеты Harpoon.
Известно, что ранее Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.
- Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море. Вооружение передали Дания, Великобритания и Нидерланды.
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