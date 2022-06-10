Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании Кофодом по поводу вступления Украины в ЕС

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что чиновники обсудили предстоящий саммит Европейского совета, где Украина может получить статус кандидата в ЕС.



Кулеба поблагодарил Данию за поддержку, в том числе за противокорабельные ракеты Harpoon.

Известно, что ранее Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море. Вооружение передали Дания, Великобритания и Нидерланды.

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