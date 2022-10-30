Кулеба прокомментировал пиар России на украденном у Украины зерне

Об этом он написал в своем Твиттере ,

"Пиар России на голоде. Москва обещает 500 тысяч тонн зерна (вероятнее всего, украденного у Украины) другим странам в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушая зерновой коридор, россия блокирует предоставление 2 миллионов (!) тонн зерна Алжиру, Йемену, Вьетнаму, Бангладеш и другим прямо сейчас", - заявил Кулеба.

Он отметил, что объем зерна, предлагаемый российскими властями, намного меньше, чем Кремль грозится заблокировать в Украине.

Напомним, российская сторона в субботу, 29 октября, объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.

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