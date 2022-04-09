Кулеба призывает исключить Россию из ОБСЕ
Во время войны зверства Российской Федерации разрушили все устои Хельсинского заключительного акта
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует исключить оккупанта из членства в ОБСЕ.
"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили сами устои Хельсинкского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", - написал Кулеба.
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