Кулеба призывает исключить Россию из ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует исключить оккупанта из членства в ОБСЕ.



"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили сами устои Хельсинкского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", - написал Кулеба.