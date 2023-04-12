Об этом он написал в Twitter .

"В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН . Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления", - заявил Кулеба.

Стоит отметить, что председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно. Каждая страна-член председательствует по очереди. С апреля в Совбезе ООН председательствует Россия. Согласно статье 24 Устава ООН, на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности.