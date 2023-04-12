Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после обнародования видео казни украинского военного
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя видео казни украинского военного оккупантами, заликал изгнать Россию из ООН
Об этом он написал в Twitter .
"В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН . Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления", - заявил Кулеба.
Стоит отметить, что председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно. Каждая страна-член председательствует по очереди. С апреля в Совбезе ООН председательствует Россия. Согласно статье 24 Устава ООН, на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности.
- Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские кафиры казнят мужчину , называя его украинским военным.
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