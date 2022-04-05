Кулеба призвал ввести против РФ "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир прекратить покупать энергоносители из РФ, чтобы остановить зверства оккупантов в Украине
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По его словам, если никто не будет покупать российские нефть, газ и уголь, путинская военная машина остановится в считанные месяцы.
"Чтобы предотвратить "новые Бучи", введите мать всех санкций: прекратите покупать нефть, газ и уголь в России. Прекратите финансировать военную машину Путина. Российская экономика - и ее война - остановятся за считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов будут стоить тысяч спасенных жизней" , – написал Кулеба.
- Литва, Латвия и Эстония с 1 апреля отказались от закупки газа у России.
- 2 апреля Bloomberg сообщил, что Россия в 2022 году может заработать почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, если не будет введено эмбарго.
- Европейский Союз 6 апреля рассмотрит вопрос о введении эмбарго на покупку российских энергоносителей.
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