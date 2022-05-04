Кулеба призвал Великобританию передать Украине современные танки: мы не можем полагаться на оружие советских времен

Об этом пишет Sky News.

"Мы больше не можем полагаться на поставки в Украину оружия советских времен. Это больше не работает. Это конец истории. Нам нужна исчерпывающая программа перехода от оружия советской эпохи к вооружению стандартов НАТО. Нам нужно, чтобы британские танки передали сразу Украине", – отметил он.

Кулеба напомнил, что сейчас насущная потребность украинских защитников – реактивные системы залпового огня.

Ранее британский премьер-министр Джонсон заявил о намерениях передать Польше танки Challenger 2. В ответ польское правительство передаст Украине советские танки Т-72.



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