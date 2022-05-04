Кулеба призвал Великобританию передать Украине современные танки: мы не можем полагаться на оружие советских времен
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании передать Украине современные танки
Об этом пишет Sky News.
"Мы больше не можем полагаться на поставки в Украину оружия советских времен. Это больше не работает. Это конец истории. Нам нужна исчерпывающая программа перехода от оружия советской эпохи к вооружению стандартов НАТО. Нам нужно, чтобы британские танки передали сразу Украине", – отметил он.
Кулеба напомнил, что сейчас насущная потребность украинских защитников – реактивные системы залпового огня.
Ранее британский премьер-министр Джонсон заявил о намерениях передать Польше танки Challenger 2. В ответ польское правительство передаст Украине советские танки Т-72.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное