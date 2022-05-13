Кулеба призвал страны G7 передать Украине замороженные активы РФ

Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

"Во время переговоров с лидерами G7, я попросил российские суверенные активы передать Украине для восстановления нашей страны. Россия должна платить. Политически, экономически и финансово. Я ценю положительную реакцию стран G7 на наш запрос", – пишет Кулеба.

Отправляйте @ZelenskyyUa 's говоры с G7 лидерами, в настоящее время я получил G7 на блюдо российские отеческие посещения и жить их на Украине для урегулирования нашей страны. Россия должен платить. Политико, экономично, и финансово. И appreciate the positive reaction of G7 countries to our request. pic.twitter.com/0jp9xtS8Dt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2022

13 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил мероприятия G7 и ЕС. Также должны пройти переговоры с руководством Германии и Нидерландов с тем, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что в случае успеха Украины в битве за Донбасс, победой в войне с Россией следует считать освобождение всех оккупированных территорий . По его словам, если в начале полномасштабного вторжения победой Украины можно считать уход РФ на позиции 24 февраля, то теперь ситуация изменилась.

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