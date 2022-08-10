Об этом говорится в твиттере Кулебы.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", - написал он.

Европа закрывается для россиян, многие страны перестали принимать заявки на визу, а некоторые страны ввели ограничения. Болгария приостановила выдачу виз для российских туристов и владельцев недвижимости. Дания выдает визы только для официальных визитов.

Нидерланды рассматривают выдачу по гуманитарным причинам. В Финляндии идея запрета виз для россиян обсуждается на уровне парламента, большинство граждан это поддерживают. Норвегия официального запрета не имеет, но срок рассмотрения документов значительно увеличен (до 45 дней).

9 августа премьер Эстонии Каллас призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу. "Поездки в Европу – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией прекращено. Это означает, что пока страны Шенгенского соглашения выдают визы, соседствующие с Россией государства несут груз (Финдандия, Эстония, Латвия – единственные точки доступа). Пора прекратить российский туризм", – написала Каллас.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb