Об этом он написал в Twitter.

Кулеба напомнил, что этой ночью Россия нанесла удар по очередному украинскому зерновому хранилищу.

По его словам, таким образом, она пытается добиться уступок, держа в заложниках 400 миллионов человек.

"Я призываю все страны, особенно те в Африке и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, принять единый глобальный ответ на продовольственный терроризм", - заявил глава МИД.

Очередная атака РФ на Одесщину

Ночью на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе. Это был шестой ночной массированный ракетный удар по Одессе и Одесской области за последнюю неделю.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся ликвидированный пожар.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил , что по состоянию на 12:20 количество пострадавших от обстрела области возросло до семи. Двое из них оказали помощь на месте. Госпитализировали пятерых, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать, пациента готовятся перевести в высокоспециализированное медицинское учреждение.

Также глава Ренийской общины Игорь Плехов рассказал , что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Сообщалось, что три зерновых состава были уничтожены. Было замечено около 15 "шахедов". Жители Рени и соседних деревень услышали ряд взрывов.

Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар.