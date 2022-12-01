Кулеба призвал стран-участниц ОБСЕ признать Голодомор геноцидом украинцев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря во время 29-го заседания совета министров ОБСЕ призвал страны-участницы признать Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом сообщает Укринформ.
Кулеба отметил, что непризнание Голодомора 1932 – 1933 годов лишь показывает многолетнюю безнаказанность России. Это поощряет ее к дальнейшему уничтожению украинской нации.
"Мир не должен закрывать глаза на все эти преступления. 90 лет назад это стоило жизни миллионам украинцев, страдавших голодом в результате искусственного Голодомора, совершенного московским коммунистическим режимом", - подчеркнул Кулеба.
- 30 ноября стало известно, что Германия признала Голодомор геноцидом украинцев.
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