Кулеба призвал стран-участниц ОБСЕ признать Голодомор геноцидом украинцев

Об этом сообщает Укринформ.

Кулеба отметил, что непризнание Голодомора 1932 – 1933 годов лишь показывает многолетнюю безнаказанность России. Это поощряет ее к дальнейшему уничтожению украинской нации.

"Мир не должен закрывать глаза на все эти преступления. 90 лет назад это стоило жизни миллионам украинцев, страдавших голодом в результате искусственного Голодомора, совершенного московским коммунистическим режимом", - подчеркнул Кулеба.

30 ноября стало известно, что Германия признала Голодомор геноцидом украинцев.