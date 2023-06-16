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Главная Украина Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО

Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО

16 июня, 2023 пятница
11:19
Украина НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал его отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в Альянс

Об этом глава МИД сообщил 16 июня в Twitter.

"Я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит был успешным для НАТО и Украины. Я также отметил важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ (план действий по членству в НАТО, – ред.)", - написал Кулеба.

"Пора согласовать решение НАТО с новой реальностью", - подчеркнул он.

План действий по членству в НАТО – это программа подготовки претендентов на вступление в Альянс, которая разрабатывается на основе индивидуального диалога со страной-претенденткой.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами "за" принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

Новости
Йенс Столтенберг
НАТО
Дмитрий Кулеба
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