Об этом министр иностранных дел написал в Twitter.



"Она (Россия. - Ред.) должна прекратить войну против Украины или по крайней мере разрешить гуманитарную паузу. Напомню, в этой войне только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой искать мир", - написал Кулеба.

Напомним, Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры.