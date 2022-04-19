Кулеба призвал Россию прислушаться к идее генсека ООН о Пасхальном перемирии
19 апреля Антониу Гуэртриш призвал Россию способствовать пасхальному режиму тишины
Об этом министр иностранных дел написал в Twitter.
"Она (Россия. - Ред.) должна прекратить войну против Украины или по крайней мере разрешить гуманитарную паузу. Напомню, в этой войне только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой искать мир", - написал Кулеба.
- Напомним, Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры.
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