Кулеба призвал предоставить Украине максимальную военную помощь после удара РФ по Харькову
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир ввести более жесткие санкции против России и предоставить Украине максимальную военную помощь, чтобы остановить Путина
Об этом он написал в Twitter.
"Россияне нанесли удар по жилому кварталу Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив по меньшей мере 16 человек. Россия продолжает убивать людей посреди Европы. Единственный способ остановить Путина – предоставить Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против России", - написал он.
- Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
- В 00:58 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 раненых в результате обстрела. Глава области подчеркнул, что рядом не было ни одного военного объекта.
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