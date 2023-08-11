Кулеба призвал партнеров как можно скорее передать Украине Taurus и ATACMS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам и призвал их как можно скорее предоставить стране дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, ракеты большой дальности оказались решающими в войне с Россией.
"Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее", – написал министр.
Он также отметил, что это оружие будет использоваться исключительно внутри украинских границ.
"Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война", - добавил Кулеба.
Что известно об отправке ATACMS Украине
19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.
В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).
10 июня члены обеих партий нижней палаты Конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию к Байдену с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.
Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.
Издание WP сообщило, что у США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.
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