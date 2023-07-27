Кулеба призвал отменить дисквалификацию Харлан на ЧМ по фехтованию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отменить дисквалификацию Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию
Об этом он написал в твиттер.
"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. Я призываю международную федирацию фехтования восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", - говорится в сообщении. сообщения.
Дисквалификация
Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира в Милане из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая соревновалась в нейтральном статусе. Россиянка демонстративно почти час ждала рукопожатия, формально завершающего поединок. Тем самым, создавая прецедент для санкций против украинки. Федерация фехтования готовит протест к этому решению.
В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.
Журналист Eurosport Марко Аркари сообщил , что украинку дисквалифицировали за нарушение регламента.
Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.
Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов
30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.
27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.
Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.
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