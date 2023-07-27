Кулеба призвал отменить дисквалификацию Харлан на ЧМ по фехтованию

Об этом он написал в твиттер.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. Я призываю международную федирацию фехтования восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", - говорится в сообщении. сообщения.

Дисквалификация

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира в Милане из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая соревновалась в нейтральном статусе. Россиянка демонстративно почти час ждала рукопожатия, формально завершающего поединок. Тем самым, создавая прецедент для санкций против украинки. Федерация фехтования готовит протест к этому решению.

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

Журналист Eurosport Марко Аркари сообщил , что украинку дисквалифицировали за нарушение регламента.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Украина прекратила бойкот турниров с участием россиян и белорусов

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Харлан стала первой украинской фехтовальщицей, встретившейся с россиянкой после полномасштабного вторжения РФ.