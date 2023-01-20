Об этом информирует в твиттере глава МИД Украины .

"Я разговаривал с Анникен Гуйтфельд, чтобы поблагодарить Норвегию за помощь в безопасности и обсудить следующий пакет. Призвал Норвегию присоединиться к международной танковой коалиции", - написал Кулеба.

Глава украинского Министерства иностранных дел затронул вопрос санкционных ограничений страны-спонсора терроризма.

"Я также призвал ввести санкции против российской ракетной и дроновой программы, чтобы "задушить" производство средств военных преступлений и террора", – добавил Кулеба.

11 января 2023 года в Украину прибыла первая партия мостов из Норвегии . Караван с гуманитарной помощью переправ отправился в декабре 2022 года.

17 января в Украину прибыла последняя партия временных мостовых переправ, подаренных Норвегией в декабре 2022 года. Их установят на деоккупированных территориях.