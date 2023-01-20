Кулеба призвал Норвегию поддержать санкции против ракетной программы РФ и присоединиться к международной танковой коалиции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с норвежской коллегой Анникен Гуйтфельд призвал страну присоединяться к международной танковой коалиции
Об этом информирует в твиттере глава МИД Украины .
"Я разговаривал с Анникен Гуйтфельд, чтобы поблагодарить Норвегию за помощь в безопасности и обсудить следующий пакет. Призвал Норвегию присоединиться к международной танковой коалиции", - написал Кулеба.
Глава украинского Министерства иностранных дел затронул вопрос санкционных ограничений страны-спонсора терроризма.
"Я также призвал ввести санкции против российской ракетной и дроновой программы, чтобы "задушить" производство средств военных преступлений и террора", – добавил Кулеба.
- 11 января 2023 года в Украину прибыла первая партия мостов из Норвегии . Караван с гуманитарной помощью переправ отправился в декабре 2022 года.
- 17 января в Украину прибыла последняя партия временных мостовых переправ, подаренных Норвегией в декабре 2022 года. Их установят на деоккупированных территориях.
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