Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ, о подготовке к которому сейчас много говорят, последним
Об этом он сказал в интервью Bild .
"Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если этим контрнаступлением нам удастся освободить наши территории, то в конце вы скажете, что это было последнее, а если нет, значит, надо готовиться к следующему. контрнаступлению", - заявил дипломат.
- Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что наступление Украины на врага на временно оккупированных территориях Донбасса повлечет за собой панику среди населения и властей РФ.
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