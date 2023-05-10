Кулеба призвал не считать запланированное контрнаступление ВСУ последним

Об этом он сказал в интервью Bild .

"Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если этим контрнаступлением нам удастся освободить наши территории, то в конце вы скажете, что это было последнее, а если нет, значит, надо готовиться к следующему. контрнаступлению", - заявил дипломат.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что наступление Украины на врага на временно оккупированных территориях Донбасса повлечет за собой панику среди населения и властей РФ.

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