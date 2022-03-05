Кулеба призвал НАТО быть уверенным и сильным и закрыть небо над Украиной

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга, передает Эспрессо.TV .

"Мы продолжаем настойчиво призывать НАТО создать бесполетную зону над Украиной. Конечно, существует дискуссия, закрытие ли неба обострит ситуацию, или закрытие неба принесет больше безопасности для Украины. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько НАТО уверена в себе. Если НАТО верит, что достаточно сильным, чтобы положить начало безлетной зоне, исходя из предположения, что Россия не будет осуществлять военное вмешательство в полеты самолетов НАТО, которые будут патрулировать украинское небо, тогда закрытие неба должно произойти. , чтобы встретить Россию в воздухе над Украиной, тогда конечно они не создадут безлетную зону над Украиной", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 5 марта, на украинско-польской границе Дмитрий Кулеба встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, где они обсуждали ужесточение санкций против России и поставки вооружения Украине.

Также сегодня Владимир Зеленский выступил перед Сенатом США, где заявили, что Вашингтон планирует передать 2,75 млрд долларов. для гуманитарных служб Украины и Польши

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