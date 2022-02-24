Кулеба призвал мир разорвать дипломатические отношения с Россией

Об этом он сообщает в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что действия России являются наиболее дерзким со Второй мировой войны актом вооруженной агрессии в Европе.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически исключаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", – заявил он.