Кулеба призвал мир приравнять рашистский символ "Z" к свастике

Об этом Кулеба написал в Twitter.

По словам министра, Z означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев.

"Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины. Z означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - написал Кулеба.

Напомним, 23 марта депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ "Z" к нацистским и коммунистическим.

25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb