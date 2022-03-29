Кулеба призвал мир приравнять рашистский символ "Z" к свастике
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за использование символа "Z", под которым российские оккупанты уничтожают украинские города
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По словам министра, Z означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев.
"Я призываю все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины. Z означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - написал Кулеба.
- Напомним, 23 марта депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ "Z" к нацистским и коммунистическим.
- 25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".
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