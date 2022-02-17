Кулеба призвал международных партнеров осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров осудить обстрел из тяжелого вооружения Станицы Луганской, который произвели оккупанты 17 февраля
Об этом он написал в Твиттере.
"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - подчеркнул министр.
- Напомним, 17 февраля российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего снаряды попали в детсад, а двое гражданских получили контузии.
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