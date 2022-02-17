Кулеба призвал международных партнеров осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской

Об этом он написал в Твиттере.



"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - подчеркнул министр.

Напомним, 17 февраля российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего снаряды попали в детсад, а двое гражданских получили контузии.

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