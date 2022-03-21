Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине

Об этом он написал в Twitter.



"Десятилетиями украинско-китайские отношения строятся на взаимном уважении, понимании и взаимовыгоде. Мы разделяем позицию Пекина в отношении необходимости поиска политического решения войны против Украины и призываем Китай как глобальное государство сыграть важную роль в этих усилиях", - отметил Кулеба.

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