Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум

Об этом он написал в Twitter.



"По методичке 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, так что это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов", - отметил Кулеба.



Он отметил, что Херсон есть и всегда будет Украиной.

Напомним, экс-нардеп и депутат Херсонского облсовета заявил , что с ним связывались кафиры по организации псевдореферендума по созданию "Херсонской народной республики"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал подготовку оккупационными властями псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики"

Депутаты Херсонского облсовета готовят письмо по поводу информации о том, что Россия планирует организовать референдум и "создать народную республику"