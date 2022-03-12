Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о попытке российских захватчиков провести псевдореферендум в Херсонской области
Об этом он написал в Twitter.
"По методичке 2014 года РФ отчаянно пытается провести бутафорский "референдум" за "народную республику" в Херсоне. Поддержка среди людей нулевая, так что это полная фикция. Против РФ должны быть введены жесткие санкции в случае воплощения этих планов", - отметил Кулеба.
Он отметил, что Херсон есть и всегда будет Украиной.
- Напомним, экс-нардеп и депутат Херсонского облсовета заявил , что с ним связывались кафиры по организации псевдореферендума по созданию "Херсонской народной республики"
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал подготовку оккупационными властями псевдореферендума о создании так называемой "Херсонской народной республики"
- Депутаты Херсонского облсовета готовят письмо по поводу информации о том, что Россия планирует организовать референдум и "создать народную республику"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное