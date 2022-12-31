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Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН после ракетных обстрелов перед Новым годом

31 декабря, 2022 суббота
17:35
Мир

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов РФ свидетельствуют о необходимости изгнать государство-агрессорку из Совета Безопасности ООН

Об этом Кулеба написал в твиттере.

"В этот раз массированный ракетный удар России умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей. Россия должна быть изгнана со своего места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", – заявил глава МИД Украины.

Ранее Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом. МИД напомнило, что вопрос членства России в Организации Объединенных Наций, как и ее пребывание в Совете Безопасности ООН, так и не был должным образом урегулирован в соответствии с международным правом.

По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку ее легитимность как преемник СССР вызывает вопросы. Поэтому он должен пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны.

К тому же действия России как постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН не отвечают принципам миролюбия и гарантирования мира. Например, это касается в частности войны в Украине, а также агрессии против Молдовы, Грузии, Республики Ичкерия, вмешательства во внутренние дела стран Балто-Черноморского региона, злоупотребления правом вето в Совете Безопасности и т.д.

  • 31 декабря РФ выпустила по Украине более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
  • Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому , в результате которого были ранены семь человек. Также пострадало Николаев : вспыхнул пожар, шесть человек ранены, повреждены жилые дома
  • Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
  • Также российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.

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Новости
война с Россией
Дмитрий Кулеба
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