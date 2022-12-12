Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник.

"Единственное, что спровоцировало Путина на варварскую агрессию в сердце Европы, - это его чувство полной безнаказанности. Он испытывал его много лет и был убежден, что все сойдет с рук. Единственный способ остановить это раз и навсегда - создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Он сможет привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности", - сказал Кулеба.

В частности, он также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за поддержку идеи создания спецтрибунала и призвал все государства-члены ЕС также поддержать ее.

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"Мы рассчитываем на сильную и единую позицию по спецтрибуналу на следующем заседании Европейского совета", - отметил министр.

Также глава МИД Украины в который раз напомнил, что создание спецтрибунала никоим образом не помешает важной работе Международного уголовного суда, а только дополнит ее. Он подтвердил приверженность Украины важным усилиям МКС и партнеров по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

"Ближайшим моментом, когда мы будем нуждаться в вашей жесткой поддержке идеи создания спецтрибунала, станет голосование за резолюцию Генассамблеи ООН по ответственности России, которая будет содержать призыв создать механизм по привлечению политического и военного руководства России к ответственности за преступление агрессии", - подытожил он.

По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.

Генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии.

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