Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ЗРК Patriot, танки Leopard 2 и БМП Marder
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
Кулеба поблагодарил Германию за решение усилить противовоздушную оборону Украины и передать дополнительно семь зенитных установок Gepard. Он вспомнил о видео ее эффективной работы против российских ракет и сказал, что отправил это видео коллеге в Германии со словами благодарности.
В то же время, по словам министра, украинские дипломаты продолжают прилагать усилия в переговорах с германской стороной по передаче Украине танков Leopard 2 и системы ПВО Patriot.
"Немецкая сторона уже продемонстрировала лидерство в поставке систем противоракетной обороны Iris-T и другого важного вооружения. Мы рассчитываем на лидерство и в передаче Patriot, танков Leopard 2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ", – заявил Кулеба.
Он также в очередной раз призвал партнеров усилить военную поддержку Украины.
"Особенно критична сегодня помощь Украине в защите от российских ракетных обстрелов. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Пора закрыть небо над Украиной, сделать это с помощью систем ПВО, которые должны поступить в Украину в достаточном количестве", - заявил Кулеба.
- Напомним, 5 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "решающей роли" Германии в противостоянии имперским претензиям Путина в Европе.
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