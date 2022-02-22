Кулеба призвал Евросоюз безотлагательно пообещать Украине членство в блоке

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Я призвал Европейский союз безотлагательно предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне происходящего очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину к себе", - заявил Кулеба. .



Также Кулеба прокомментировал возможный разрыв дипломатических отношений с Россией. Министр отметил, что такое решение актуально.



"Мы проанализировали все последствия и сценарии развития событий при принятии такого решения (разрыва дипотношений с РФ, - ред.). Пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - пояснил Кулеба.



Он добавил, что дата разрыва дипотношений пока неизвестна, она определится, когда президент Владимир Зеленский примет такое решение.



Глава МИД отметил, что со вчерашнего дня вопрос Минских соглашений не является центральным в дискуссии о восстановлении территориальной целостности Украины и добавил, что позиция и дальнейшее отношение Украины к этим договоренностям будет определено дополнительно.



"Ситуация стала намного шире и сейчас мы будем основной фокус делать на применении механизма Будапештского меморандума, по которому Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности, на применении механизма Совета безопасности ООН… Мы также продолжаем настаивать на срочном созыве саммита постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция для обсуждения текущей ситуации безопасности", - отметил министр.



По словам Кулебы, сейчас от мира ожидается не только словесная поддержка, но и экономическая, военная и, в частности, введение санкций.



"Сегодня я направил письмо в адрес главы МИД Британии с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой сегодня буду обращаться к США. Поскольку Украина пока не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и, по сути, к сожалению, в нашей государства нет гарантий безопасности, это лучшая наша гарантия - дипломатия и армия. Будем мобилизовать весь мир, чтобы получить все для укрепления нашей обороноспособности", - заявил министр.

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