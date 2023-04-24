Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел.

"Поражение России - это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", - подчеркнул министр.

Также по словам Кулебы, сторона, которая имеет лучшую логистику и снабжение, имеет лучшие шансы на победу в войне. Он призвал европейских коллег ускорить поставки и обеспечить решающее преимущество Украины над РФ на поле боя.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их воплощения. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", - призвал он.

В частности, министр также перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды. Он призвал предоставить Украине в кратчайшие сроки больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов, укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16 и сделать возможной передачу боевой авиации западного производства.

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В среднесрочной перспективе Кулеба призвал европейских коллег увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продлить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

В долгосрочной перспективе несколько лет глава МИД Украины призвал министров иностранных дел стран Евросоюза сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину в качестве неотъемлемой составляющей.

"Сегодня исполняется ровно 14 месяцев с начала крупнейшего "землетрясения" в сфере политики и безопасности в нашей жизни и в новейшей истории Европы. Никто не ожидал ни такого масштаба агрессии, ни того, что Украина выдержит удар, ни что ЕС продемонстрирует такое единство и силу. Мы должны доказать, что Путин ошибается, думая, что может переждать нашу крепость, что мы "моргнем" первыми, что наша решимость пошатнется раньше, чем его агрессия. Нет, мы не отступим и не устанем. Мы не пошатнемся. Пошатнется он", - подытожил он.