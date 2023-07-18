Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Кулеба призвал членов ООН присоединиться к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины

Кулеба призвал членов ООН присоединиться к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины

18 июля, 2023 вторник
17:53
Война с Россией Генасамблея ООН

Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) о гарантиях безопасности для Украины

Об этом на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Пока Украина борется за свое выживание, осуществляя самооборону по статье 51 Устава ООН, мы постоянно слышим абсурдные призывы к абстрактному миру. Большинство из них в действительности подразумевают не мир, а несколько иное", - заявил глава МИД.

Как пояснил Кулеба, пока Украина борется с агрессией РФ, некоторые страны предлагают "сесть за стол переговоров", "не затягивать войну" или вообще - не оказывать Украине военную помощь. Такие призывы, по словам министра, только на пользу РФ.

"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: нет. Нет – геноциду под видом мира. Нет – фальшивому пацифизму, который оправдывает агрессора за его преступления. Нет – территориальным уступкам ради иллюзии мира. Нет! Мы будем бороться и победим. Потому что мы хотим жить", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что на прошлой неделе на полях Вильнюсского саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали совместную декларацию, в которой пообещали поддерживать Украину, пока она не присоединится к Альянсу.

"С тех пор к ним присоединились еще десять стран. Я призываю каждое государство-член ООН рассмотреть возможность присоединения к декларации Группы семи, которая открыта для подписания. Внесите личный практический вклад в безопасность Украины", - сказал Кулеба, добавив, что так эти страны гарантируют и свою сохранность тоже.

Кроме того, глава МИД призвал страны ООН избрать сторону в войне, а не занимать "нейтральную позицию".

"Я призываю всех других прекратить притворяться нейтральными. Нет места нейтральности в ситуации геноцидной войны и массовых зверств", - резюмировал он.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективу.

В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути в НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

Дмитрий Кулеба
Читайте также:
обстріл, ППО
18 июля, 2023 вторник
Ночная атака: на Николаевщине попадание в объект промышленности, на Одесчине обломки повредили портовую инфраструктуру и дома, есть пострадавший
17 июля, 2023 понедельник
В Польше самолет упал на ангар, где люди прятались от дождя. По меньшей мере 5 погибших
17 июля, 2023 понедельник
Путин ответит на удар по Крымскому мосту. Это больной, эмоциональный человек, – дипломат Бессмертный
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 июля
21:08
Эксклюзив
Россияне стремятся к боевой ничьей, - бывший командир взвода батальона "Айдар" Дикий
20:58
Зеленский подписал указ о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести
20:56
Обновлено
Противовоздушная оборона и боеприпасы для Украины: Ллойд Остин открыл заседание "Рамштайн-14"
20:34
Укрэнерго получит от Всемирного банка $240 млн на восстановление энергосистемы
20:21
В Луганской области оккупанты разместились в поликлинике, в Донецкой - построили блиндажи на базах отдыха
20:06
OPINION
Трамплин для пропасти, или Сколько будет длиться война
19:49
До конца года весь комплекс Киево-Печерской лавры должны передать государству, - директор музея
19:36
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС
19:34
В Киеве выявили вспышку острой кишечной инфекции, 10 человек попали в больницы
19:16
Франция предоставила политическое убежище российскому военному Филатьеву, воевавшему против Украины
19:06
Бельгия, Люксембург и Нидерланды передадут Украине БТР M113
19:00
Обзор
Победные новости 510-го дня войны: восстановление Каховской ГЭС и преимущество ВСУ на фронте
18:42
В Беларуси уже до 2,5 тыс. вагнеровцев, в течение недели прибыло не менее 5 колонн, - Гаюн
18:21
В правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей
18:09
В сбитом над Николаевом иранском дроне обнаружили детали из стран Запада и Азии
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
Переговоры с Россией осенью? Иллюзия...
17:48
Министр обороны Польши об угрозах из РФ и Беларуси: американское присутствие – лучший способ сдержать агрессора
17:47
Шмыгаль: аграрии в 22 регионах начали сбор второго урожая, намолочено более 2 млн тонн зерна
17:30
зерно
США выделили Украине $250 млн в поддержку сельского хозяйства
17:24
Нафтогаз
К Нафтогазу присоединили еще три облгаза, ранее принадлежавшие Фирташу
17:18
Эксклюзив
ВСУ зашли в Старомайорское на Донетчине, продолжаются уличные бои, - майор Шершень
17:06
Правительство утвердило постановление о начале восстановления Каховской ГЭС
16:56
В Германии врачи из-за жары предлагают ввести сиесту
16:43
Россияне запустили пропагандистское медиа на временно оккупированном Запорожье
16:42
Министры Польши и Словакии заявили, что будут добиваться продления эмбарго на импорт зерна из Украины
16:28
Великобритания дополнительно выделит €3 млрд на боеприпасы и повышение боеготовности
16:25
Обновлено
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: есть погибший и раненая
16:01
Эксклюзив
ВСУ уже контролируют некоторые позиции в Бахмуте, – военный эксперт Коваленко
16:01
OPINION
Юрий Бутусов
Как избавились от прокурора, который вел дело Князева
15:54
Похищение украинских детей Россией: журналисты сняли фильм-расследование "Список 31". Где смотреть
15:53
Американские кассетные боеприпасы будут готовы к использованию через несколько дней, - Сырский
15:25
В Дии начали бета-тестирование оформления заявлений для выплат за разрушенное жилье
15:23
Евродепутаты призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
15:00
Для массовки: на ВОТ Запорожской области студентов заставили помогать водителям на дороге в Крым
14:59
Даниил Гетманцев
Гетманцев: планируемые реформы налоговой и таможни идут в разрез с законом о госслужбе
14:58
Эксклюзив
Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с левобережья Днепра, - депутат Херсонского областного совета Хлань
14:57
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
14:45
Эксклюзив
Украине нужно развивать культурные институты, чтобы дать ответ, в частности, на демографические вызовы, - Глебовицкий
14:44
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Henley & Partners
14:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV