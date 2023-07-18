Кулеба призвал членов ООН присоединиться к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины
Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) о гарантиях безопасности для Украины
Об этом на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.
"Пока Украина борется за свое выживание, осуществляя самооборону по статье 51 Устава ООН, мы постоянно слышим абсурдные призывы к абстрактному миру. Большинство из них в действительности подразумевают не мир, а несколько иное", - заявил глава МИД.
Как пояснил Кулеба, пока Украина борется с агрессией РФ, некоторые страны предлагают "сесть за стол переговоров", "не затягивать войну" или вообще - не оказывать Украине военную помощь. Такие призывы, по словам министра, только на пользу РФ.
"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: нет. Нет – геноциду под видом мира. Нет – фальшивому пацифизму, который оправдывает агрессора за его преступления. Нет – территориальным уступкам ради иллюзии мира. Нет! Мы будем бороться и победим. Потому что мы хотим жить", - подчеркнул он.
Министр напомнил, что на прошлой неделе на полях Вильнюсского саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали совместную декларацию, в которой пообещали поддерживать Украину, пока она не присоединится к Альянсу.
"С тех пор к ним присоединились еще десять стран. Я призываю каждое государство-член ООН рассмотреть возможность присоединения к декларации Группы семи, которая открыта для подписания. Внесите личный практический вклад в безопасность Украины", - сказал Кулеба, добавив, что так эти страны гарантируют и свою сохранность тоже.
Кроме того, глава МИД призвал страны ООН избрать сторону в войне, а не занимать "нейтральную позицию".
"Я призываю всех других прекратить притворяться нейтральными. Нет места нейтральности в ситуации геноцидной войны и массовых зверств", - резюмировал он.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективу.
В ОПУ отметили, что это важная победа Украины на пути в НАТО и большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
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