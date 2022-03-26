Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", которая "спонсирует российские зверства в Украине"

Об этом Кулеба написал в Twitter.

Глава МИД Украины призвал всех клиентов и партнеров по всему миру бойкотировать компании AUCHAN France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon, отказавшиеся покидать российский рынок.

"Отказываясь прекратить предпринимательскую деятельность в России, Auchan Holding делает осознанный выбор в пользу дальнейшего спонсирования российских зверств в Украине и получения кровавых прибылей. Я призываю всех клиентов и партнеров по всему миру бойкотировать AUCHAN France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon", – написал Куле.

Напомним, 24 марта хакеры Anonymous взломали сайты "Ашан" и других компаний, отказавшихся выходить с рынка РФ, несмотря на ее войну против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb