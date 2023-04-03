Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Мероприятие пройдет 3-4 апреля в Брюсселе.

"Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле", - говорится в сообщении МИД.

Кулеба поднимет вопросы усиления обороноспособности Украины, в том числе поставки оружия и боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию и создание спецтрибунала для расследования ее преступлений.

В рамках визита Кулеба проведет двусторонние переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Боррелем, комиссаром ЕС по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марией Габриэль, а также министрами иностранных дел стран-партнеров.