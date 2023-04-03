Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Это первое собрание на уровне глав МИД с участием Украины с 2017 года
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Это первое собрание на уровне глав МИД с участием Украины с 2017 года
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
Мероприятие пройдет 3-4 апреля в Брюсселе.
"Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле", - говорится в сообщении МИД.
Кулеба поднимет вопросы усиления обороноспособности Украины, в том числе поставки оружия и боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию и создание спецтрибунала для расследования ее преступлений.
В рамках визита Кулеба проведет двусторонние переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Боррелем, комиссаром ЕС по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Марией Габриэль, а также министрами иностранных дел стран-партнеров.
- Ранее Кулеба заявил , что будущее евроатлантической безопасности на десятилетия определяет вступление Украины в ЕС и НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.37
Покупка 37.37Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное