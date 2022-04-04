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Главная война с Россией Кулеба пригласил министров иностранных дел стран Большой семерки посетить Бучу

Кулеба пригласил министров иностранных дел стран Большой семерки посетить Бучу

4 апреля, 2022 понедельник
23:17
война с Россией

Пора отложить в сторону все сомнения, нежелания и бизнес-аргументы, и подумать о страданиях людей и о необходимости остановки российской военной машины

Об этом министр иностранных дел Украинызаявил во время пресс-конференции с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Элизабет Трасс в Варшаве.

"Я знаю, что у некоторых стран, принадлежащих к Группе семи, все еще есть сомнения в целесообразности применения тех или иных санкций. И поэтому я приглашаю этих коллег... посетить свою министерскую встречу в четверг Бучу и развеять любые сомнения ", – заявил Кулеба. - В каждой стране не зависит решение только от министров иностранных дел, поэтому я предлагаю этим коллегам взять также любого из их правительств, из сомневающихся и также посетить Бучу", - подчеркнул Кулеба.

Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада в дальнейшем питают военную машину РФ платой за горючее, торговлей, финансовыми операциями, которые осуществляются через российские банки, которые до сих пор не отключены от SWIFT.

"Полумер уже больше недостаточно. Я требую от моих партнеров от имени жертв Бучи и народа Украины принять наиболее строгие санкции против России на этой неделе", - подчеркнул Кулеба.

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