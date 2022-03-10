Кулеба прибыл в Турцию на встречу с Лавровым
10 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прилетел в Турцию на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Об этом в телеграмме сообщила Верховная Рада.
"В Турцию прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сегодня в Турции он встретится с Сергеем Лавровым, министром России", - говорится в сообщении.
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