Кулеба прибыл в Турцию на встречу с Лавровым

Об этом в телеграмме сообщила Верховная Рада.



"В Турцию прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Сегодня в Турции он встретится с Сергеем Лавровым, министром России", - говорится в сообщении.

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