Кулеба: При отсутствии судебных решений санкции против соратников Януковича будут снимать

Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.



"Время идет, и действительно в отношении тех фигурантов санкционного списка (в него входят соратники Януковича - ред.), в отношении которых нет судебных решений, они постепенно из него выпадают", - пояснил он.



По словам министра, этот вопрос он также обсудил с генпрокурором Ириной Венедиктовой.



"Прошлись по всем делам, по всем спискам. Увидели, где больше перспектив, где меньше. Теперь, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", - пообещал Кулеба.



Также он подчеркнул, что каждое дело достаточно большое, а значит, его рассмотрение требует немало времени у судей и правоохранителей.



"В условиях функционирования нашей судебной системы, нуждающейся в реформировании, это не однодневное такое упражнение, но движение вперед на этом направлении происходит. И мы будем работать вместе с правоохранителями для того, чтобы сохранять санкции для этих лиц. Ключевое - это судебные решения. Если не будет судебных решений, так с остальными санкции будут сниматься", - отметил Дмитрий Кулеба.



Сейчас под санкиции ЕС подпадают семь должностных лиц времен президентства Виктора Януковича: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр Янукович, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын, эксдепутат-"регионал" Артем Пшонка, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк и бизнесмен-олигарх Сергей Курченко.

24 ноября сообщали, что послы ЕС согласовали снятие санкций с Александра Клименко – министра доходов и сборов Украины времен Виктора Януковича.

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