Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: что известно
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждает, что впереди украинцев ждут тяжелые осень и новый политический сезон
Он объяснил во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком, что причина - призывы сесть за стол переговоров с РФ, эти голоса, скорее всего, будут раздаваться осенью из разных стран.
"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень", – сказал Кулеба.
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Кроме того, по словам министра, во время встречи с дипломатами президент Владимир Зеленский ставил перед ними разные задачи. Они касались и проведения саммита Формулы мира, и привлечения меценатов к процессу восстановления Украины, и восстановления зерновых коридоров. Поэтому на осень запланировано еще и много важных международных саммитов, на которых Киеву нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".
"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", – сказал Кулеба.
Также он отметил, что перед дипломатами продолжает стоять еще одна задача: сделать так, чтобы "у россиян земля под ногами горела по всему миру".
- 10 августа сообщалось, что Дмитрий Кулеба заявил, что после вывода российских войск из Украины президент Владимир Зеленский может согласиться на переговоры с Россией, но не с диктатором Владимиром Путиным.
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