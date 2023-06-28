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Кулеба предупредил ОБСЕ о рисках совершения РФ теракта на ЗАЭС

28 июня, 2023 среда
21:49
Война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оккупация и риск совершения Россией теракта на Запорожской АЭС ставит под угрозу все пространство ОБСЕ

Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба выступил онлайн на Конференции Председательства ОБСЕ по вопросам безопасности.

"Сегодня Россия угрожает Украине и всему пространству ОБСЕ радиационным инцидентом на Запорожской атомной электростанции. Что бы ни говорила российская пропаганда, именно Россия и только Россия имеет сегодня мотивацию и средства для того, чтобы совершить инцидент на ЗАЭС", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что, оккупировав станцию и превратив ее в военную базу, Россия использует ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа.

"Не знаю, что еще должно произойти, чтобы государства-участники ОБСЕ признали очевидное: России не место за этим столом", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил, что подрыв Каховской ГЭС вывел военные преступления РФ на новую ступень, а настоящий масштаб его последствий для людей и окружающей среды можно будет оценить только позже.

"Нельзя терпеть безнаказанность России, незаконное удержание сотрудников ОБСЕ, кражу более 70 автомобилей Организации. Не может быть дискуссий со страной, чей президент находится в розыске МКС за военное преступление - похищение украинских детей. Не может быть надежды на цивилизованный диалог со страной, которая наносит интенсивные удары ракетами и дронами по густонаселенным жилым массивам, прибегает к массовым зверствам, пыткам, изнасилованиям и запугиванию гражданского населения. Не может быть поиска взаимопонимания с агрессором, который пытается уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, у Украины нет выбора, кроме как бороться за свою свободу и восстановление территориальной целостности. Он напомнил, что у Украины есть целостное видение восстановления справедливого и прочного мира, которое подробно изложено в Формуле мира президента Владимира Зеленского.

"Мы живем во время вызовов, когда дискуссии без прагматических решений больше не работают. Если мы хотим сохранить ОБСЕ и нашу коллективную приверженность ценностям и принципам Хельсинкского заключительного акта, нужно найти способ приостановить участие России в ОБСЕ", - подытожил министр Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины призвал ОБСЕ активно участвовать в воплощении Формулы мира.

Дмитро Кулеба

Фото: МИД

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности в Группу Семи и Европейский Союз, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.

Министерство здравоохранения предупредило , что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.

Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.

Руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

25 июня Зеленский провел разговоры с Байденом, Трюдо и Дудой, учитывая, что "мир недостаточно реагирует на ситуацию на ЗАЭС".

В Энергоатоме сообщили , что по состоянию на 27 июня ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции контролируемая, уровень воды в ставке-охладителе стабилен.

Также депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире Еспресо рассказал , что власти Запорожской области проводят координационные мероприятия и разрабатывают модели потенциальной эвакуации людей из-за угрозы теракта россиян на Запорожской АЭС.

Общество
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Энергодар
Дмитрий Кулеба
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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