Кулеба предупредил об угрозе утечки радиации через 48 часов из-за обесточивания ЧАЭС

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена", - написал он в Twitter.



Министр призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение.



"Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что грозит утечкой радиации", - предупредил Кулеба.

Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.

9 марта МАГАТЭ перестало получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.

Позже Укрэнерго сообщило, что ЧАЭС полностью обесточена в результате действий российских оккупантов. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb