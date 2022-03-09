Кулеба предупредил об угрозе утечки радиации через 48 часов из-за обесточивания ЧАЭС
Из-за нападения российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция обесточена: через 48 часов может возникнуть риск утечки радиации
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена", - написал он в Twitter.
Министр призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение.
"Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что грозит утечкой радиации", - предупредил Кулеба.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.
- 9 марта МАГАТЭ перестало получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.
- Позже Укрэнерго сообщило, что ЧАЭС полностью обесточена в результате действий российских оккупантов. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно.
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