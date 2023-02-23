Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время выступления на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, представляя проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", пишет Укринформ.

"Нельзя нарушать принцип территориальной целостности... Мир утонет в хаосе, если мы допустим силовую смену границ, прикрываясь политической целесообразностью или симпатией к агрессорам. При поддержке мира Украина может восстановить свою территориальную целостность и уважение к Уставу ООН. И это будет. Это будет. лишит Россию и других агрессоров желание нападать на другие страны", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что ровно год назад был в ГА ООН за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения России и призвал нации объединиться, чтобы предотвратить войну.

"Через год, несмотря ни на что, Украина эффективно защищается от гораздо более сильного врага, и я обращаюсь к вам: это решающий момент, чтобы продемонстрировать поддержку, единство и солидарность. Это момент, чтобы доказать, что вы поддерживаете Устав ООН. На словах и на деле", - сказал Кулеба.

Обращаясь к присутствующим, глава МИД Украины отметил, что среди присутствующих некоторые до сих пор хотят "дружить и с Украиной, и с Россией", чтобы "все быстрее закончится любым результатом".

"Проблема в том, что в этой войне нет двух равных сторон. Есть агрессор и жертва. Я понимаю, что еще есть некоторые страны, которые по разным причинам не хотят стать на сторону Украины. Но речь не об этом. Речь идет о том, чтобы встать на сторону Устава ООН, встать на сторону международного права.Речь о том, чтобы встать на сторону резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.Это наши общие правила.И мы все заинтересованы в том, чтобы их поддерживать.За исключением Российской Федерации, которая считает, что правила для нее бездействуют и существуют только для того, чтобы их нарушать", - сказал Кулеба.

Министр предостерег от достижения мира, который не будет основываться на победе над злом, а на том, что сила добра прекратила борьбу.

Отметим, 22 февраля началось заседание чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по рассмотрению резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине". Дебаты продлятся два дня, до 23 февраля и завершатся голосованием за резолюцию, в которой подчеркивается необходимость восстановления мира, обеспечивающего суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

24 февраля с участием министров иностранных дел в Совете Безопасности ООН состоятся открытые дебаты, посвященные годовщине начала широкомасштабной российской войны.